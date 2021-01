Novità a pioggia per CoD Black Ops Cold War | focus su Zombie e Multiplayer

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo aver debuttato sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo lo scorso novembre, CoDOpsWar è riuscito in breve tempo a ritagliarsi una folta schiera di appassionati che ne affollano quotidianamente i server su un po’ tutte le piattaforme in commercio – quindi PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Il merito è da ricercarsi, come da tradizione, non solo nelle qualità intrinseche dell’ultima produzione sparacchina di casa Activision, ma anche e soprattutto per l’impegno degli sviluppatori di Treyarch di arricchire il loro FPS sul piano dei contenuti. E se è vero che da pochissimo si è avviata la Stagione 1 di CoDOpsWar e la completa integrazione con la Battaglia Reale gratuita di Call of Duty Warzone, allo stesso modo la software house californiana ha intenzione di continuare ad ...