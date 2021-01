Mercato Juve | Gomez-Bernardeschi? Piu’ no che si… (Di venerdì 8 gennaio 2021) La priorità della Juve sul Mercato è senza dubbio la quarta punta, ma lo scenario relativo al Papu Gomez sta diventando interessante… Juve-Gomez si puo’ fare? Proviamo a rispondere. Il… L'articolo Mercato Juve Gomez-Bernardeschi? Piu’ no che si… proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) La priorità dellasulè senza dubbio la quarta punta, ma lo scenario relativo al Papusta diventando interessante…si puo’ fare? Proviamo a rispondere. Il… L'articolono che si… proviene da Meteoweek.com.

forumJuventus : CT: 'Rivincita Paratici. Chiesa, McKennie e Kulusevski: decolla nel momento più importante il mercato costruito dal… - CorSport : L'agente di #Milik: 'Il #Napoli chiede troppo. Non escludo ritorno di #Juve e #Roma sul giocatore' - SkySport : MERCATO Genoa, Luca Pellegrini può rientrare alla Juve. L'operazione darebbe via libera Frabotta a Cagliari… - sportli26181512 : Pioli: 'Ibra non ci sarà. Toro insidioso, ma ci sentiamo forti': Pioli: 'Ibra non ci sarà. Toro insidioso, ma ci se… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Vespe tra campo e mercato: fari puntati su Emmausso, piace Guerrieri della Salernitana L… -