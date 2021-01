L’unico vero colpo di Stato è quello virtuale. L’inaccettabile censura di Facebook e Twitter (Di venerdì 8 gennaio 2021) Washington, 8 gen – La vorticosa vicenda di Washington DC e l’occupazione di Capitol Hill getta nel caos gli Stati Uniti d’America. In un solo giorno abbiamo potuto vedere di cosa è capace la democrazia e, fondamentalmente, della sua faccia più crudele. Partendo dal presupposto che il dubbio che l’elezione di una delle cariche più importanti – se non la principale del mondo occidentale – sia circondata da brogli sul voto postale è lecito, ciò che è successo nella capitale degli Usa dovrebbe far riflettere. Non tanto per l’atto in sé dell’assalto al Campidoglio, ma per ciò che è successo dopo. Come può un agglomerato di apparati privati, deterrenti dei social network mondiale, bloccare dei messaggi dell’attuale, ancora in carica, presidente degli Stati Uniti d’America poiché “non in linea con i regolamenti della community”? Facebook e Twitter ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Washington, 8 gen – La vorticosa vicenda di Washington DC e l’occupazione di Capitol Hill getta nel caos gli Stati Uniti d’America. In un solo giorno abbiamo potuto vedere di cosa è capace la democrazia e, fondamentalmente, della sua faccia più crudele. Partendo dal presupposto che il dubbio che l’elezione di una delle cariche più importanti – se non la principale del mondo occidentale – sia circondata da brogli sul voto postale è lecito, ciò che è successo nella capitale degli Usa dovrebbe far riflettere. Non tanto per l’atto in sé dell’assalto al Campidoglio, ma per ciò che è successo dopo. Come può un agglomerato di apparati privati, deterrenti dei social network mondiale, bloccare dei messaggi dell’attuale, ancora in carica, presidente degli Stati Uniti d’America poiché “non in linea con i regolamenti della community”?...

