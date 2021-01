Clima, secondo Copernicus il 2020 è stato l’anno più caldo in Europa (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Per l’Europa il 2020 è stato l’anno più caldo da quando se ne tenga registro, superando di 0.4 gradi il 2019, sinora l’anno più caldo mai registrato nel nostro continente. Lo fa sapere Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della Terra dell’Unione europea. Il Copernicus Climate Change Service (C3S) segnala anche che a livello globale il 2020 pareggia con il 2016 quale anno più caldo di sempre , il sesto in una serie di anni eccezionalmente caldi iniziata nel 2015, con la decade 2011-2020 che è la più calda mai registrata. Dati, questi, che fanno comprendere come oltre il dato dell’anno più caldo di sempre, a causa dell’emergenza climatica in atto, si debba rilevare come i record nelle temperature si susseguano con una frequenza sempre più serrata. Leggi su dire (Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Per l’Europa il 2020 è stato l’anno più caldo da quando se ne tenga registro, superando di 0.4 gradi il 2019, sinora l’anno più caldo mai registrato nel nostro continente. Lo fa sapere Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della Terra dell’Unione europea. Il Copernicus Climate Change Service (C3S) segnala anche che a livello globale il 2020 pareggia con il 2016 quale anno più caldo di sempre , il sesto in una serie di anni eccezionalmente caldi iniziata nel 2015, con la decade 2011-2020 che è la più calda mai registrata. Dati, questi, che fanno comprendere come oltre il dato dell’anno più caldo di sempre, a causa dell’emergenza climatica in atto, si debba rilevare come i record nelle temperature si susseguano con una frequenza sempre più serrata.

