Cade dal letto e non riesce più ad alzarsi | arrivano i vigili del fuoco per aiutare una donna di 250 chili

FABRIANO - E' caduta dal letto e non riusciva più a rialzarsi dal pavimento a causa dell'obesità. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per risollevarla, insieme a un equipaggio del 118.

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal Cade dal tetto del cantiere, muore cinquantenne il Resto del Carlino Cade dal tetto davanti al fratello Tragedia sul lavoro a San Giacomo

E’ precitato da un’altezza di almeno una decina di metri, sotto gli occhi del fratello che stava lavorando con lui. E per l’infortunato non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto sul colpo per le gravi ...

FABRIANO - E' caduta dal letto e non riusciva più a rialzarsi dal pavimento a causa dell’obesità. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per risollevarla, insieme a ...

