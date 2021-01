Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 15:10 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 7 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia non essere in apertura il congresso proclama Joe biden e cavalli RS presidente e vice presidente degli Stati Uniti Al termine della seduta del congresso calcificati voti del collegio elettorale il PD vince con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano la seduta era stata interrotta dall’assalto dei manifestanti Pro Trump che ha portata 4 morti 13 feriti e 52 arresti weiden Harris giureranno Il 20 gennaio non vediamo l’ora di lavorare con loro dice il premier italiano Giuseppe Conte per quanto resa più fragile La grande democrazia americana prevale di Chiara commissario Gentiloni secondo Mosca il sistema elettorale americano è arcaico e non soddisfa I Moderni standard democratici e il presidente uscente Trump assicuroistigato da lui a Washington che anche se è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 7 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giulia non essere in apertura il congresso proclama Joe biden e cavalli RS presidente e vice presidente degli Stati Uniti Al termine della seduta del congresso calcificati voti del collegio elettorale il PD vince con 306 voti contro i 232 di quello repubblicano la seduta era stata interrotta dall’assalto dei manifestanti Pro Trump che ha portata 4 morti 13 feriti e 52 arresti weiden Harris giureranno Il 20 gennaio non vediamo l’ora di lavorare con loro dice il premier italiano Giuseppe Conte per quanto resa più fragile La grande democrazia americana prevale di Chiara commissario Gentiloni secondo Mosca il sistema elettorale americano è arcaico e non soddisfa I Moderni standard democratici e il presidente uscente Trump assicuroistigato da lui a Washington che anche se è ...

enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore… - Corriere : Nuovo allarme in Cina, isolata capitale della provincia di Hebei Usa, mai così tanti mo... - fanpage : L'area metropolitana di Tokyo è in piena emergenza. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Ex gasometro, dal 9 gennaio test solo su prenotazione. Ecco come fare. VIDEO) è stato pubblicat… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Klaus Davi promuove in tv il pane di Platì) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Orte-Falconara, treno deraglia tra Terni e Spoleto per una frana sui binari: a bordo 70 persone, nessun ferito

Incidente ferroviario sulla linea Falconara-Orte dove un treno regionale è finito contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto. Sono ...

Covid, Oms: situazione allarmante, l'Europa deve fare di più

Roma, 7 gen. (askanews) - L'Europa deve 'fare di più' di fronte a 'una situazione allarmante', a causa della circolazione della nuova e ...

Incidente ferroviario sulla linea Falconara-Orte dove un treno regionale è finito contro una frana caduta sui binari a causa del maltempo tra Terni e Giuncano, Spoleto. Sono ...Roma, 7 gen. (askanews) - L'Europa deve 'fare di più' di fronte a 'una situazione allarmante', a causa della circolazione della nuova e ...