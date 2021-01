SanPa | Matteo Salvini | Non sarà una serie a infangare la memoria di Muccioli

(Di giovedì 7 gennaio 2021)ha difeso la comunità di San Patrignano dalle "bugie" di, documentario Netflix, attraverso Twitter e una diretta Facebbok.ha deciso di difendere il lavoro della comunità di recupero per tossicodipendenti, nata alla fine degli anni settanta, dopo l'uscita didocumentaristica realizzata da Netflix: "Nonunaladi". Attraverso un post di Twitter e una diretta Facebookha commentato latv del momento, cioè quella realizzata sulla comunità di San Patrignano: "Mando un abbraccio alla comunità. Onore ae a tutti quelli che ...

In questo quadro globale che obiettivo si ponevano gli ideatori del documentario su San Patrignano? Carlo Giovanardi - ex responsabile delle politiche antidroga nei Governi Berlusconi II e III Certame ...