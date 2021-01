L’annuncio dello Spezia: «Galabinov è tornato ad allenarsi» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lo Spezia ha comunicato che Andrej Galabinov è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio Andrej Galabinov, dopo un inizio di campionato scoppiettante con la maglia dello Spezia, ha subito la lesione muscolo tendine al quadricipite della gamba destra che lo tiene ormai fuori da ottobre. Oggi, però, è arrivata una buona notizia. Il club ligure ha infatti comunicato il ritorno in campo dell’attaccante: «Andrej Galabinov è tornato ad allenarsi. Una bella notizia anche per tutti i fantallenatori». ? @AndreyGalabinov è tornato ad allenarsi! ??@Fantacalcio una bella notizia anche per tutti i fantallenatori ?? pic.twitter.com/HUCGD8OTtR — Spezia Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Loha comunicato che Andrejaddopo l’infortunio Andrej, dopo un inizio di campionato scoppiettante con la maglia, ha subito la lesione muscolo tendine al quadricipite della gamba destra che lo tiene ormai fuori da ottobre. Oggi, però, è arrivata una buona notizia. Il club ligure ha infatti comunicato il ritorno in campo dell’attaccante: «Andrejad. Una bella notizia anche per tutti i fantallenatori». ? @Andreyad! ??@Fantacalcio una bella notizia anche per tutti i fantallenatori ?? pic.twitter.com/HUCGD8OTtR —Calcio ...

