Kim Kardashian e Kanye West si sono lasciati: «Divorzio è imminente, lei non ne può più» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra le tante «K» dell’universo Kardashian appare adesso la lettera «D». «Il Divorzio è imminente» tra Kim e Kanye West, ha appreso il «New York Post» subito confermato da «People». «Lei ne ha avuto abbastanza», concordano fonti vicine alla celebre coppia secondo cui la potente influencer avrebbe spedito il marito per una separazione di prova nel ranch da 14 milioni di dollari che il rapper ha comprato due anni fa nel Wyoming. Kim avrebbe anche assoldato Laura Wasser, la regina dei divorzi di Hollywood che ha trattato, tra gli altri, quello di Angelina Jolie da Brad Pitt e di Maria Shriver da Arnold Schwarzenegger. La Wasser, che ha ispirato il personaggio interpretato da Laura Dern in «Marriage Story» di Noah Baumbach, ha già assistito la diva dei reality quando il suo precedente matrimonio con il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra le tante «K» dell’universoappare adesso la lettera «D». «Il» tra Kim e, ha appreso il «New York Post» subito confermato da «People». «Lei ne ha avuto abbastanza», concordano fonti vicine alla celebre coppia secondo cui la potente influencer avrebbe spedito il marito per una separazione di prova nel ranch da 14 milioni di dollari che il rapper ha comprato due anni fa nel Wyoming. Kim avrebbe anche assoldato Laura Wasser, la regina dei divorzi di Hollywood che ha trattato, tra gli altri, quello di Angelina Jolie da Brad Pitt e di Maria Shriver da Arnold Schwarzenegger. La Wasser, che ha ispirato il personaggio interpretato da Laura Dern in «Marriage Story» di Noah Baumbach, ha già assistito la diva dei reality quando il suo precedente matrimonio con il ...

