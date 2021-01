J-POP Presenta: My Broken Mariko (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 13 gennaio arriva in libreria, fumetteria e negli store online My Broken Mariko di Hirako Waka che con sguardo affettivo e un segno grafico finissimo racconta l’esperienza di tristezza e impotenza che vivono i sopravvissuti. “Non so cosa ne pensassi tu. Ma in tutta sincerità, io non avevo che te.Ehi, Mariko, davvero te ne sei andata senza lasciarmi nemmeno unalettera?Mi dici dove dovrei andare, adesso?”“L’unica cosa che riesco a comprendere davvero è che tu ci sei sempre,per me.” Dopo il grande successo negli USA, arriva anche in Italia, edito da J-POP Manga, l’esordio di Hirako Waka, il racconto di un’esperienza intima e toccante. My Broken Mariko affronta temi dolorosi con cui è difficile misurarsi, sentimenti distanti fra loro e complessi: il senso di colpa delle vittime che subiscono abusi ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 13 gennaio arriva in libreria, fumetteria e negli store online Mydi Hirako Waka che con sguardo affettivo e un segno grafico finissimo racconta l’esperienza di tristezza e impotenza che vivono i sopravvissuti. “Non so cosa ne pensassi tu. Ma in tutta sincerità, io non avevo che te.Ehi,, davvero te ne sei andata senza lasciarmi nemmeno unalettera?Mi dici dove dovrei andare, adesso?”“L’unica cosa che riesco a comprendere davvero è che tu ci sei sempre,per me.” Dopo il grande successo negli USA, arriva anche in Italia, edito da J-POP Manga, l’esordio di Hirako Waka, il racconto di un’esperienza intima e toccante. Myaffronta temi dolorosi con cui è difficile misurarsi, sentimenti distanti fra loro e complessi: il senso di colpa delle vittime che subiscono abusi ...

