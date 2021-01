Graduatorie ATA: chi si inserisce in prima fascia non comparirà più in seconda o terza per il medesimo profilo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Graduatorie ATA: il prossimo aggiornamento atteso è ATA 24 mesi, ossia la prima fascia da cui avvengono le assunzioni a tempo indeterminato e l'assegnazione di supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Lo scorso anno la procedura è stata telematica, ma nessun problema per la compilazione delle domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021)ATA: il prossimo aggiornamento atteso è ATA 24 mesi, ossia lada cui avvengono le assunzioni a tempo indeterminato e l'assegnazione di supplenze al 31 agosto e 30 giugno. Lo scorso anno la procedura è stata telematica, ma nessun problema per la compilazione delle domande. L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, aggiornamento 2021. Le FAQ - orizzontescuola : Graduatorie ATA: sparite le posizioni su Istanze on line, assegnazione supplenze regolare, quando nuovo bando di ag… - orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: se lavoro come assistente amministrativo il punteggio vale anche per assistente tecni… - il_dipendente : @giannireale88 @DAmboldi @SensoDiNausea Vuoi le notizie? ??????? Delle graduatorie truccate 2018\2021 del personale… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA Graduatorie ATA: sparite le posizioni su Istanze on line, assegnazione supplenze regolare, quando nuovo bando di aggiornamento Orizzonte Scuola Graduatorie ATA: sparite le posizioni su Istanze on line, assegnazione supplenze regolare, quando nuovo bando di aggiornamento

"E' sparita la mia posizione su istanzeonline", "Fino a qualche mese fa sono sempre risultata presente nelle graduatorie e visualizzato i miei dati personali e di graduatoria. Ieri ho fatto accesso al ...

Cetara, Comune ottime finanziamento per miglioramento sistemi di videosorveglianza

Il Comune di Cetara rientra nella graduatoria finale dei comuni italiani che avranno accesso al finanziamento del Ministero dell'Interno per il rafforzamento tecnologico dei sistemi di videosorveglian ...

"E' sparita la mia posizione su istanzeonline", "Fino a qualche mese fa sono sempre risultata presente nelle graduatorie e visualizzato i miei dati personali e di graduatoria. Ieri ho fatto accesso al ...Il Comune di Cetara rientra nella graduatoria finale dei comuni italiani che avranno accesso al finanziamento del Ministero dell'Interno per il rafforzamento tecnologico dei sistemi di videosorveglian ...