GFVIP, Giulia Salemi: Petrelli come Monte? Un déjà vu già visto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coppia ufficiale del GFVIP in corso, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli stanno dividendo il pubblico. I due, perfettamente a conoscenza delle dinamiche televisive e di quanto eco possa avere una storia d’amore nata all’interno di un reality, sono sotto esame per la loro sincerità. In molti sostengono che fra i due non ci sia niente di reale, e che probabilmente la storia finirà appena terminato il reality mentre altri sono certi che fra i due gieffini sia scoppiato l’amore. In queste ore poi Pierpaolo e Giulia hanno parlato anche della loro situazione, tra un bacio e un abbraccio molto intimo la neo coppia si è confrontata pensando a quello che potrebbe succedere una volta fuori. In particolare Giulia ha rivelato all’ex velino di sentirsi pronta a prendersi delle responsabilità ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Coppia ufficiale delin corso,e Pierpaolostanno dividendo il pubblico. I due, perfettamente a conoscenza delle dinamiche televisive e di quanto eco possa avere una storia d’amore nata all’interno di un reality, sono sotto esame per la loro sincerità. In molti sostengono che fra i due non ci sia niente di reale, e che probabilmente la storia finirà appena terminato il reality mentre altri sono certi che fra i due gieffini sia scoppiato l’amore. In queste ore poi Pierpaolo ehanno parlato anche della loro situazione, tra un bacio e un abbraccio molto intimo la neo coppia si è confrontata pensando a quello che potrebbe succedere una volta fuori. In particolareha rivelato all’ex velino di sentirsi pronta a prendersi delle responsabilità ...

GrandeFratello : Tirare i remi in barca per Giulia e Pierpaolo? Mai... il consiglio del papà di Giulia riscalda il cuore. #GFVIP - trash_italiano : Comunque quando Alfonso vede una possibile coppia all'orizzonte (anche inesistente) non capisce più nulla: potrebbe… - GrandeFratello : Il rapporto tra Giulia e Pierpaolo diventa ogni giorno più intimo e coinvolgente. Ma sia dentro sia fuori dalla C… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, il fratello di #PierpaoloPretelli risponde ad #AriadnaRomero, poi fa chiarezza sul like del padre contr… - AlleBonisoli : RT @Sophia48346594: Giulia ha detto a Pier quello che vorremmo dirgli noi fan. Grazie Giuli #prelemi #gfvip -