Genoa | Schone ai saluti | le ipotesi sul futuro Potrebbe restare in Serie A

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dura poco più di un anno e mezzo la storia tra ile Lasse: il centrocampista danese è ormai vicino alla rescissione Lasseè vicino all’addio al. Lo rivela il suo agente al portale olandese vi.nl: tra leanche la permanenza inA con Torino, Parma o Cagliari. Le parole dell’agente. «Ballardini avrebbe voluto coinvolgerlo nel suo progetto in vista della seconda metà della stagione, ma l’accordo con i dirigenti era già preso: abbiamo preferito risolvere il contratto con il club,ha voglia di dimostrare il suo valore e di giocare gli Europei con la Danimarca. Le offerte sono numerose, non è neppure da escludere chepossa tornare all’Ajax. Ci sono tanti club interessati in Belgio, Inghilterra e Italia ma ...