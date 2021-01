Come smontare l’albero di Natale e riordinare gli addobbi in pochi minuti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le festività natalizie sono finite, scopri Come togliere l’albero in poco tempo lavorando in modo veloce ed organizzato. Sono terminate le festività natalizie, quest’anno sono state diverse dagli altri anni, non tutti l’hanno trascorso in compagnia dei propri cari a causa della pandemia. Con l’arrivo dell’Epifania porta con se tutte le feste quindi è il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le festività natalizie sono finite, scopritoglierein poco tempo lavorando in modo veloce ed organizzato. Sono terminate le festività natalizie, quest’anno sono state diverse dagli altri anni, non tutti l’hanno trascorso in compagnia dei propri cari a causa della pandemia. Con l’arrivo dell’Epifania porta con se tutte le feste quindi è il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Giusepp41094293 : @Blucerchiando @FQuagliarella27 Non per smontare la favola, ma se la Juve avesse proposto a Quagliarella 18 mesi di… - Giusepp41094293 : @FBiasin Non per smontare la favola, ma se la Juve avesse proposto a Quagliarella 18 mesi di contratto, come voleva… - Giada23147835 : @GFVIPIT se siete del mestiere,e finora abbiamk i nostri dubbi,fate dire alla power cosa sa da fuori(si riferisce a… - stefili00 : RT @tortazza11: ovviamente anche smontare l’albero di natale vale come attività fisica, non scherziamo - decadens_ : come se non fosse un giorno già abbastanza triste di per sé, devo smontare gli addobbi di Natale sotto lo sguardo accusatorio del mio cane -