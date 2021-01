Catherine Zeta-Jones tra i protagonisti di Prodigal Son 2 (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'attrice Catherine Zeta-Jones è entrata a far parte del cast di Prodigal Son 2 con un ruolo da protagonista nello show con star Michael Sheen. Catherine Zeta-Jones sarà tra i protagonisti di Prodigal Son 2, la nuova stagione della serie targata Fox con star Michael Sheen. L'attrice ha infatti ottenuto un ruolo che potrebbe rivelarsi importante per la storia del dottor Martin Whitley. Nella parte finale della seconda stagione di Prodigal Son l'attrice Catherine Zeta-Jones avrà la parte della dottoressa Vivian Capshaw, che lavora per Claremont Psychiatrics. Nei nuovi episodi il dottor Martin Whitley (Michael Sheen) viene assegnato all'infermeria e la dottoressa Capshaw ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'attriceè entrata a far parte del cast diSon 2 con un ruolo da protagonista nello show con star Michael Sheen.sarà tra idiSon 2, la nuova stagione della serie targata Fox con star Michael Sheen. L'attrice ha infatti ottenuto un ruolo che potrebbe rivelarsi importante per la storia del dottor Martin Whitley. Nella parte finale della seconda stagione diSon l'attriceavrà la parte della dottoressa Vivian Capshaw, che lavora per Claremont Psychiatrics. Nei nuovi episodi il dottor Martin Whitley (Michael Sheen) viene assegnato all'infermeria e la dottoressa Capshaw ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Catherine Zeta-Jones nel cast della stagione 2 di Prodigal Son - zazoomblog : Notizie serie tv 7 gennaio: Catherine Zeta-Jones nel cast di Prodigal Son - #Notizie #serie #gennaio: #Catherine… - SerieTvserie : “Prodigal Son 2”: Catherine Zeta-Jones è entrata nel cast - Notiziedi_it : Catherine Zeta-Jones in Prodigal Son 2, la nuova stagione in onda in Italia quasi in contemporanea USA - UniMoviesBlog : #CatherineZetaJones nel cast della seconda stagione di #ProdigalSon -