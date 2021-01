Bonus occhiali e lenti 2021: come funziona, a chi spetta, importi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra i vari aiuti e agevolazioni previsti dalla Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) è compresa l’istituzione del Bonus occhiali e lenti. Questa misura, all’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della vista. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della vista», prevede lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Vediamo nel dettaglio come funziona il Bonus occhiali e lenti 2021, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra i vari aiuti e agevolazioni previsti dalla Legge di bilancio(L. 30 dicembre 2020, n. 178) è compresa l’istituzione del. Questa misura, all’Art. 1 comma 437 della Legge di Bilancio, prevede l’istituzione di un fondo annuale per garantire la tutela della salute della vista. Il fondo, denominato appunto «Fondo per la tutela della vista», prevede lo stanziamento di un totale di 15 milioni di euro per il triennio-2023, per una somma annuale di 5 milioni di euro destinati ad agevolazioni per l’acquisto dida vista oa contatto correttive. Vediamo nel dettaglioil, ...

