Australian Open 2021, qualificazioni maschili a Doha: il protocollo di sicurezza dell’albergo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le qualificazioni maschili degli Australian Open 2021 si svolgeranno a Doha. I tennisti alloggeranno al Ritz-Carlton Hotel, che ha pubblicato i protocolli di sicurezza da seguire a causa dell’emergenza coronavirus. I pasti saranno serviti ai seguenti orari: colazione dalle 6:30 alle 10:30, pranzo dalle 12:30 alle 15:30 e cena dalle 7 alle 10. Di seguito le altre regole da seguire: Dopo il check in, obbligo di rimanere in stanza fino all’esito negativo del tampone Sarà possibile uscire dalla stanza solo per mangiare, allenarsi e giocare Obbligatorio utilizzare solo l’ascensore di servizio Non sarà possibile accedere agli spazi comuni dell’albergo Mantenere la distanza di sicurezza e utilizzare le mascherine SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ledeglisi svolgeranno a. I tennisti alloggeranno al Ritz-Carlton Hotel, che ha pubblicato i protocolli dida seguire a causa dell’emergenza coronavirus. I pasti saranno serviti ai seguenti orari: colazione dalle 6:30 alle 10:30, pranzo dalle 12:30 alle 15:30 e cena dalle 7 alle 10. Di seguito le altre regole da seguire: Dopo il check in, obbligo di rimanere in stanza fino all’esito negativo del tampone Sarà possibile uscire dalla stanza solo per mangiare, allenarsi e giocare Obbligatorio utilizzare solo l’ascensore di servizio Non sarà possibile accedere agli spazi comuniMantenere la distanza die utilizzare le mascherine SportFace.

Giamblico : Iniziamo a concentrarci per gli Australian Open. - sportface2016 : #AustralianOpen, qualificazioni a #Doha - I protocolli di sicurezza dell'albergo che ospiterà i giocatori - laregione : Barty e Williams tornano in campo a Melbourne, in vista dello Slam - livetennisit : Monica Puig conferma che non si è iscritta agli Australian Open per un problema alla spalla destra - 1LesleyWright : No Laver in Rod Laver Arena -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open, c’è un problema alberghi: niente quarantena al Westin Melbourne Ubi Tennis Australian Open 2021, qualificazioni maschili a Doha: il protocollo di sicurezza dell’albergo

I protocolli dell'albergo di Doha in cui alloggeranno i tennisti che disputeranno le qualificazioni maschili agli Australian Open 2021.

Australian Open, noleggiati 18 aerei con capacità al 20% verso Melbourne

"Ci sono stati degli inevitabili ritardi nella finalizzazione dei voli per i giocatori. Ciascuno dei 18 aerei a disposizione sarà limitato al 20% della capacità per garantire la sicurezza di tutti". C ...

I protocolli dell'albergo di Doha in cui alloggeranno i tennisti che disputeranno le qualificazioni maschili agli Australian Open 2021."Ci sono stati degli inevitabili ritardi nella finalizzazione dei voli per i giocatori. Ciascuno dei 18 aerei a disposizione sarà limitato al 20% della capacità per garantire la sicurezza di tutti". C ...