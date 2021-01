Assalto a Capitol Hill: dalle colpe del Pentagono ai selfie degli agenti con i rivoltosi. Tutte le falle della sicurezza (Di giovedì 7 gennaio 2021) Pentagono irresponsabile, polizia impreparata, agenti che si facevano selfie con i manifestanti e che evitavano di ostacolare la loro avanzata verso il Campidoglio. Nel day after della rivolta a Capitol Hill, sono tante le critiche sui media americani alle forze di sicurezza, massicciamente presenti e in tenuta antisommossa in occasione delle proteste di Black Lives Matter e spiegate invece in modalità basso profilo per l’Assalto al Parlamento americano. I media Usa bollano il risultato dell’Assalto come un “disastroso fallimento” nel sistema di sicurezza e si domandano come sia potuto accadere che la cittadella della democrazia americana, sede del Congresso e della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021)irresponsabile, polizia impreparata,che si facevanocon i manifestanti e che evitavano di ostacolare la loro avanzata verso il Campidoglio. Nel day afterrivolta a, sono tante le critiche sui media americani alle forze di, massicciamente presenti e in tenuta antisommossa in occasione delle proteste di Black Lives Matter e spiegate invece in modalità basso profilo per l’al Parlamento americano. I media Usa bollano il risultato dell’come un “disastroso fallimento” nel sistema die si domandano come sia potuto accadere che la cittademocrazia americana, sede del Congresso e...

marcobardazzi : È arrivata una rivendicazione per l'assalto al Capitol - Agenzia_Ansa : È morta la donna centrata al petto da colpi di arma da fuoco a Capitol Hill durante l'assalto al Congresso Usa da p… - TNannicini : In 245 anni la grande democrazia americana ???? ha visto momenti bui: guerra civile, presidenti uccisi, terrorismo, r… - Marco18584 : @duppli Eppure l'ASL di Napoli non ha vietato la trasferta del Napoli a Benevento dopo aver giocato (3 giorni prima… - 4Tchat : RT @alibionlineit: Assalto al #Campidoglio: Washington come l'antica Roma ?? #Capitol #SPQR @routledgebooks @BUR_Rizzoli @wmarybeard @carole… -