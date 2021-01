13enne ucciso a Capodanno: non è stato un petardo ma un proiettile (Di venerdì 8 gennaio 2021) La vicenda si tinge di giallo. Il giovane ragazzo inizialmente si pensava fosse morto per lo scoppio di un petardo. petardo (Facebook)Non è stato un petardo, ma ben altro. La vittima 13enne di Asti, la notte di Capodanno non sarebbe morta per lo scoppio di un petardo, colpita all’addome. L’autopsia sul corpo del ragazzo ha rivelato che ad uccidere il ragazzino è stato un proiettile calibro 12, sparato da un fucile da caccia. Una verità che a questo punto cambia del tutto la storia, con uno scenario velatamente immaginato la notte della vicenda dalle forze dell’ordine. Si perchè, nel corso delle prime indagini, era parsa probabilmente strana agli gli investigatori, la pista che conduceva allo scoppio del ... Leggi su chenews (Di venerdì 8 gennaio 2021) La vicenda si tinge di giallo. Il giovane ragazzo inizialmente si pensava fosse morto per lo scoppio di un(Facebook)Non èun, ma ben altro. La vittimadi Asti, la notte dinon sarebbe morta per lo scoppio di un, colpita all’addome. L’autopsia sul corpo del ragazzo ha rivelato che ad uccidere il ragazzino èuncalibro 12, sparato da un fucile da caccia. Una verità che a questo punto cambia del tutto la storia, con uno scenario velatamente immaginato la notte della vicenda dalle forze dell’ordine. Si perchè, nel corso delle prime indagini, era parsa probabilmente strana agli gli investigatori, la pista che conduceva allo scoppio del ...

Agenzia_Ansa : Il 13enne di #Asti morto a #Capodanno è stato ucciso da un proiettile, e non da un petardo come si ipotizzava #ANSA - magicaGrmente22 : Svolta nella morte del 13enne rom ad Asti: ucciso da un proiettile, non dai botti di Capodanno - infoitinterno : Asti, 13enne morto a Capodanno in un campo rom: è stato ucciso da un proiettile - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il 13enne di #Asti morto a #Capodanno è stato ucciso da un proiettile, e non da un petardo come si ipotizzava #ANSA http… - alberto51059 : Asti, ucciso da un proiettile il 13enne morto a Capodanno in un campo nomadi -