'Uomini e Donne', Beatrice Valli svela di aver sofferto di attacchi di panico: "Mi ha sempre spaventato non avere controllo di me stessa" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Beatrice Valli è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne che dopo la fine della sua esperienza televisiva ha fatto più parlare di sé. La bella emiliana grazie al programma di Maria De Filippi ha incontrato il suo Marco Fantini con il quale presto convolerà a nozze. I due, insieme ai piccoli Alessandro – nato dalla relazione tra la Valli e Nicolas Bovi – Bianca e Azzurra – nate dall'amore tra gli ex protagonisti del dating show – formano una bellissima famiglia. Beatrice è una delle influencer italiane più seguite su Instagram e sui social si confronta spesso con i suoi follower. Poche ore fa la 25enne ha voluto parlare di un argomento molto delicato, ma che ha condizionato gli anni più belli della sua vita. Beatrice ha infatti dichiarato di aver sofferto in ...

