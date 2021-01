Tennis | ATP Antalya 2021 | Matteo Berrettini e Fabio Fognini i riferimenti azzurri | Goffin e de Minaur i rivali più pericolosi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il conto alla rovescia sta per terminare e la stagionedelè pronta per cominciare. Un’annata che, come la precedente, sarà accompagnata dalla paura del Covid-19. Inevitabilmente, infatti, la pandemia condizionerà l’organizzazione dei tornei e del calendario. Nel circuito ATP spetterà ai tornei di(Turchia) e di Delray Beach (Stati Uniti) dare il via alle danze e sul cemento turco la truppa italiana sarà ben rappresentata. Saranno, infatti, cinque gli italiani al via. Il numeroso contingente del Bel Paese sarà guidato dal n.10 del mondo, desideroso di iniziare col piglio giusto questa nuova avventura, dopo aver concluso non nel migliore dei modi il 2020 per diverse ragioni, molte delle quali legate a criticità fisiche. Aspetto che lo lega in qualche modo a ...