Serie C-Girone C, Cavese-Palermo: arbitra Valerio Maranesi di Ciampino (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sarà Valerio Maranesi di Ciampino l'arbitro di Cavese-Palermo, gara in programma sabato 9 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Comunale "Simonetta Lamberti" e valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Il fischietto laziale sarà coadiuvato da Francesco Rizzotto di Roma 2, Orazio Luca Donato di Milano e Ermes Fabrizio di Cavaliere. Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Saràdil'arbitro di, gara in programma sabato 9 gennaio alle ore 14.30 allo Stadio Comunale "Simonetta Lamberti" e valida per la diciottesima giornata del campionato diC-C.Il fischietto laziale sarà coadiuvato da Francesco Rizzotto di Roma 2, Orazio Luca Donato di Milano e Ermes Fabrizio di Cavaliere.

