Prossimo turno Serie A | calendario 9-11 gennaio | orari partite | tv | streaming SKY e DAZN

La diciassettesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra sabato 9 e lunedì 11 gennaio. Si inizia sabato 9 con tre gare, una alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45, mentre domenica 10 si giocheranno sei incontri, uno alle 12.30, tre alle 15.00, uno alle 18.00 ed uno alle 20.45, infine lunedì 11 ci sarà una gara alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della diciassettesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali.

