Parma, via Liverani torna D’Aversa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Salta un'altra panchina in Serie A ed è quella del Parma. Via Fabio Liverani dopo la sconfitta netta di oggi sul terreno dell'Atalanta e torna Roberto D'Aversa. Il club ducale ha risolto un piccolo contrasto tra i vecchi e i nuovi soci, tutti d'accordo sull'esonero di Liverani ma non su chi prendere al suo posto. Da una parte i vecchi soci puntavano sul ritorno di Roberto D'Aversa mentre gli americani del presidente Krause volevano Paulo Sousa. Per il portoghese sarebbe stato un ritorno, visto che ha vestito la maglia del Parma da calciatore nel 2000. Dieci presenze in crociato, tra campionato e Coppa Uefa. L'Italia è stata sempre nel suo destino, con la Champions League vinta con la Juventus e la due stagioni all'Inter. Alla fine però il Parma ha scelto D'Aversa che tra l'altro è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Salta un'altra panchina in Serie A ed è quella del. Via Fabiodopo la sconfitta netta di oggi sul terreno dell'Atalanta eRoberto D'Aversa. Il club ducale ha risolto un piccolo contrasto tra i vecchi e i nuovi soci, tutti d'accordo sull'esonero dima non su chi prendere al suo posto. Da una parte i vecchi soci puntavano sul ritorno di Roberto D'Aversa mentre gli americani del presidente Krause volevano Paulo Sousa. Per il portoghese sarebbe stato un ritorno, visto che ha vestito la maglia delda calciatore nel 2000. Dieci presenze in crociato, tra campionato e Coppa Uefa. L'Italia è stata sempre nel suo destino, con la Champions League vinta con la Juventus e la due stagioni all'Inter. Alla fine però ilha scelto D'Aversa che tra l'altro è ...

ItaSportPress : Parma, via Liverani torna D'Aversa - - RosannaVaroli : Parma, escort violentata dopo l'appuntamento online: un arresto della polizia - WaeelEl : Godoooo d’aversa torna a Parma scelta assurda mandarlo via #Parma #Liverani - VegPaola : 'Non mangerò più carne' - Conversazione a Parma sul veganismo - FlussoPensieri : Date a D'Aversa ciò che è di D'Aversa. Il #Parma non doveva mandarlo via. E non lo dico oggi, col senno di poi. -

Ultime Notizie dalla rete : Parma via Parma, via Liverani torna D’Aversa ItaSportPress Atalanta e Sassuolo vincono, Torino e Bologna devono accontentarsi del pari

La squadra di Gasperini vince e convince in casa battendo il Parma per tre reti a zero grazie ai gol di Muriel ... Il Torino prova disperatamente la via del gol del pareggio e all'84° minuto, su un ...

CALCIO, SERIE A: NAPOLI-SPEZIA 1-2

Il Napoli viene battuto per 2-1 dallo Spezia nella prima gara casalinga del 2021. Al "Diego Armando Maradona", i partenopei dominano nel primo tempo, senza riuscire a trovare la via del gol. Le reti s ...

La squadra di Gasperini vince e convince in casa battendo il Parma per tre reti a zero grazie ai gol di Muriel ... Il Torino prova disperatamente la via del gol del pareggio e all'84° minuto, su un ...Il Napoli viene battuto per 2-1 dallo Spezia nella prima gara casalinga del 2021. Al "Diego Armando Maradona", i partenopei dominano nel primo tempo, senza riuscire a trovare la via del gol. Le reti s ...