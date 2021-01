Pagelle Milan-Juventus, voti Serie A calcio. (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milan Donnarumma: 6,5 Risponde sempre presente quando chiamato in causa, incolpevole sul goal. Mantiene vivo il Milan al 71? salvando sul primo palo sul sinistro di McKennie. Dalot: 6 Ordinaria amministrazione condita da qualche sortita offensiva nel primo tempo. Si rende pericoloso in apertura di secondo tempo con un destro dal limite insidioso che impegna Szczesny. Kjaer: 6,5 Solido riferimento al centro della linea difensiva di Pioli. Romagnoli: 5,5 Leggermente peggio rispetto al compagno di reparto, va in difficoltà su Dybala quando l’argentino si accende. Hernandez: 5,5 In fase offensiva garantisce la sua ormai imprescindibile spinta costante, in fase difensiva soffre più del dovuto un Chiesa particolarmente ispirato. Calabria: 7 Adattato come centrale di centrocampo per via delle numerose assenze fa buon ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEDonnarumma: 6,5 Risponde sempre presente quando chiamato in causa, incolpevole sul goal. Mantiene vivo ilal 71? salvando sul primo palo sul sinistro di McKennie. Dalot: 6 Ordinaria amministrazione condita da qualche sortita offensiva nel primo tempo. Si rende pericoloso in apertura di secondo tempo con un destro dal limite insidioso che impegna Szczesny. Kjaer: 6,5 Solido riferimento al centro della linea difensiva di Pioli. Romagnoli: 5,5 Leggermente peggio rispetto al compagno di reparto, va in difficoltà su Dybala quando l’argentino si accende. Hernandez: 5,5 In fase offensiva garantisce la sua ormai imprescindibile spinta costante, in fase difensiva soffre più del dovuto un Chiesa particolarmente ispirato. Calabria: 7 Adattato come centrale di centrocampo per via delle numerose assenze fa buon ...

