Incidente stradale per Morgan De Sanctis: è in terapia intensiva ma fuori pericolo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'ex portiere della Nazionale e attuale dirigente della Roma Morgan De Sanctis ha subito un grave Incidente nella notte, riportando serie conseguenze fisiche. Secondo le prime ricostruzioni, l'ex portiere si trovava intorno a mezzanotte a bordo della sua Hyundai lungo via Cristoforo Colombo, nella Capitale, quando a seguito di un Incidente l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. Inizialmente De Sanctis aveva deciso di farsi medicare nella clinica Villa Stuart, ma poi un'ambulanza lo ha portato all'ospedale Gemelli per tutti i controlli del caso. I sanitari hanno riscontrato fratture multiple alle costole e dorsali. Il dirigente della Roma quindi è stato operato per asportare la milza ed evacuare un'emorragia post traumatica. Adesso si trova in terapia intensiva per il ...

