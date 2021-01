Calciomercato Cagliari, idea Frabotta dalla Juventus: la possibilità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ufficializzato Radja Nainggolan, per il Cagliari il mercato invernale potrebbe avere in serbo altre sorprese. Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, in rossoblu potrebbe arrivare dalla Juventus Gianluca Frabotta. L’esterno classe 1999, che in questa prima parte di stagione ha trovato spazio in bianconero grazie alla fiducia in lui riposta da Andrea Pirlo, sarebbe un rinforzo di assoluta qualità per Di Francesco. Cagliari, Frabotta per far rifiatare Lykogiannis Sulla fascia sinistra, infatti, il solo Lykogiannis non basta più: serve un altro innesto, un profilo magari giovane, ma di livello. Ecco che Gianluca Frabotta, quindi, rappresenta la pedina perfetta. Si tratta, per il momento, di indiscrezioni. Ma se la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ufficializzato Radja Nainggolan, per ilil mercato invernale potrebbe avere in serbo altre sorprese. Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, in rossoblu potrebbe arrivareGianluca. L’esterno classe 1999, che in questa prima parte di stagione ha trovato spazio in bianconero grazie alla fiducia in lui riposta da Andrea Pirlo, sarebbe un rinforzo di assoluta qualità per Di Francesco.per far rifiatare Lykogiannis Sulla fascia sinistra, infatti, il solo Lykogiannis non basta più: serve un altro innesto, un profilo magari giovane, ma di livello. Ecco che Gianluca, quindi, rappresenta la pedina perfetta. Si tratta, per il momento, di indiscrezioni. Ma se la ...

Inizia a muoversi anche il calciomercato della Juventus ... il suo rientro non è da escludere in un reparto quasi senza alternative. In uscita verso Cagliari potrebbe esserci a quel punto Frabotta, ...

Parte centravanti e suscita la sollevazione popolare: non può star lì, non è una prima punta. Dopo poco più di un anno da esterno d’attacco Lozano si ritrova a giocare in quello stesso ruolo in cui, a ...

