Auguri per la Befana, le frasi più simpatiche e più belle da inviare (Di mercoledì 6 gennaio 2021) oggi 6 gennaio è il giorno dell’Epifania, meglio conosciuta come Befana, per la gioia dei più piccoli a cui arriverà la caratteristica calza con i dolci. Il termine, utilizzato dai greci per indicare la manifestazione di una divinità mediante miracoli, visioni, derivante dal greco “Epiphàneia”, che significa “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”, si riferisce alla visita dei Re Magi al Bambinello Gesù. Per l’occasione proponiamo una selezione di frasi, Auguri e filastrocche da inviare alle persone care per fare gli Auguri di “Buona Befana”. Come già accaduto in occasione di Natale e Capodanno, anche mercoledì 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania e della Befana, sarà influenzato dalla pandemia di Coronavirus e dalla difficoltà, o addirittura impossibilità, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) oggi 6 gennaio è il giorno dell’Epifania, meglio conosciuta come, per la gioia dei più piccoli a cui arriverà la caratteristica calza con i dolci. Il termine, utilizzato dai greci per indicare la manifestazione di una divinità mediante miracoli, visioni, derivante dal greco “Epiphàneia”, che significa “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”, si riferisce alla visita dei Re Magi al Bambinello Gesù. Per l’occasione proponiamo una selezione die filastrocche daalle persone care per fare glidi “Buona”. Come già accaduto in occasione di Natale e Capodanno, anche mercoledì 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania e della, sarà influenzato dalla pandemia di Coronavirus e dalla difficoltà, o addirittura impossibilità, ...

WeCinema : Lui sì che ha tutte le carte in regola per essere una star della settima arte a 360°. Da attore a regista, da scene… - RobertoBurioni : Per una volta infrango il copyright del Resto del Carlino Pesaro, ma voglio pubblicamente fare gli auguri di pronta… - chetempochefa : “Albe scusa, posso andare in bagno? Lui mi guarda come se gli avessi chiesto 'te posso spara?’, come se fosse stato… - GioGreatti : RT @Esercito: Buon 2021! Anche quest’anno gli uomini e le donne dell’#EsercitoItaliano continueranno a operare, per la difesa e la sicurezz… - Francis45762003 : RT @ImSophiaPLMS: Il nostro andare non è una linea retta ma un cerchio: ogni punto d’inizio è anche un punto di fine, ogni giorno è un… -