Antonella Elia scontro con Samantha: il web la vuole fuori dal GF Vip (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Antonella Elia si è scontrata – facendo quasi un monologo di offese – con Samantha De Grenet Dopo la puntata di lunedì 4 gennaio che ha visto l'opinionista protagonista di una serie di offese gratuite ai danni di Samantha De Grenet si è alzato un coro dal web che la vorrebbe fuori dal GF Vip. Antonella Elia è famosa per i suoi battibecchi, è arrivata nella scorsa edizione del reality ad uno scontro con Valeria Marini e altri concorrenti della casa. Ma perché adesso da opinionista, quindi non in veste di concorrente per cui potrebbe essere giustificata dallo stress della convivenza forzata nella casa, se ne è uscita così con tante cattiverie, dando persino della str****a a Samantha De Grenet?

