Andrea Damante torna in tv | ospite di “Guess My Age”

3nriii : RT @pinkspacedude: MA RAGAZZI MA CHE NOTIZIA È MA CHI SONO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - dustypoems : RT @pinkspacedude: MA RAGAZZI MA CHE NOTIZIA È MA CHI SONO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - bianca_log : RT @pinkspacedude: MA RAGAZZI MA CHE NOTIZIA È MA CHI SONO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - elecrasticheart : RT @pinkspacedude: MA RAGAZZI MA CHE NOTIZIA È MA CHI SONO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - pinkspacedude : MA RAGAZZI MA CHE NOTIZIA È MA CHI SONO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

Ieri Andrea Damante ha aperto le danze della nuova stagione di “Guess My Age”, popolare programma condotto d Enrico Papi su Tv8. E’ stato lui, infatti, il primo super ospite dello show! Con i suoi 2,4 ...I rumors più audaci non avevano pensato alle festività come causa del problema, ma a una eventuale gravidanza della donna che l’ha subito smentita in prima persona.Giulia De Lellis ha chiuso ...