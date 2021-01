Varese | 16enne picchiata e frustata col guinzaglio del cane dal fidanzato

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 gennaio 2021) Una violenza che, secondo quanto depositato agli atti, sarebbe andata avanti da tempo. Al centro di questa triste vicenda di cronaca due ragazzi, entrambi minorenni, fidanzati: la denuncia della ragazzina dopo l’aggressione. L’aggressione in centro a Busto Arsizio È avvenuto tutto sabato scorso, nel centro di Busto Arsizio in provincia di. Al centro dell’attenzione la condotta del fidanzatino della ragazza che, secondo quanto da lei denunciato, sarebbe ricorso in più occasioni alla violenza sfogandola nei suoi confronti. Lo sfogo della ragazza ai Carabinieri sarebbe giunta dopo l’ultima aggressione subita: la ragazza ha raccontato di essere stata colpita sul volto dalminorenne con un pugno e di essere stata poicon ildel. Un trascorso di violenze: ...