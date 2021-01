Studenti in piazza e inflazione record. Ecco le due spine nel fianco di Erdogan (Di martedì 5 gennaio 2021) Da un lato di nuovo una piazza contro il Presidente turco Erdogan, per via della nomina a capo dell’università di un rettore legato al governo. Dall’altro l‘inflazione annuale dei prezzi al consumo ancora in aumento. Non è un semplice inizio di anno per il governo turco, alle prese con un sentimento popolare che sceglie ancora una volta il centro cittadino come agorà per manifestare dissenso e preoccupazione. BO?AZIÇI Melih Bulu, noto per il suo lavoro per il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), è stato nominato rettore dell’università Bo?aziçi: Studenti, politici e attivisti sono scesi in piazza urlando slogan “Melih Bulu non è il nostro rettore” e “Non vogliamo un rettore nominato dallo Stato”, mentre la polizia provava a disperderli con l’uso di spray al peperoncino. La rivista satirica ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Da un lato di nuovo unacontro il Presidente turco, per via della nomina a capo dell’università di un rettore legato al governo. Dall’altro l‘annuale dei prezzi al consumo ancora in aumento. Non è un semplice inizio di anno per il governo turco, alle prese con un sentimento popolare che sceglie ancora una volta il centro cittadino come agorà per manifestare dissenso e preoccupazione. BO?AZIÇI Melih Bulu, noto per il suo lavoro per il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP), è stato nominato rettore dell’università Bo?aziçi:, politici e attivisti sono scesi inurlando slogan “Melih Bulu non è il nostro rettore” e “Non vogliamo un rettore nominato dallo Stato”, mentre la polizia provava a disperderli con l’uso di spray al peperoncino. La rivista satirica ...

genovatoday : Lite in piazza, poi la violenza: in tre contro un 54enne, rintracciati e denunciati - susilivigni : ...scuole aperte solo per gli studenti che senza 'scuola' in presenza sono in difficoltà, come dimostrato con manif… - angiuoniluigi : RT @RepubblicaTv: Napoli, protesta della rete No Dad contro il rinvio delle lezioni in presenza: Protesta di genitori, studenti e docenti d… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Napoli, protesta della rete No Dad contro il rinvio delle lezioni in presenza: Protesta di genitori, studenti e docenti d… - RepubblicaTv : Napoli, protesta della rete No Dad contro il rinvio delle lezioni in presenza: Protesta di genitori, studenti e doc… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti piazza Lite in piazza, poi la violenza: in tre contro un 54enne, rintracciati e denunciati GenovaToday Gli studenti trevigiani il 7 gennaio andranno a scuola lo stesso

TREVISO - Il 7 gennaio a scuola ci andranno lo stesso. Anche se il Governo e Zaia non li vogliono. Non entreranno in aula ma si incontreranno sul portone di ingresso dei loro istituti per poi sfilare ...

Scuola, proteste in piazza a Napoli il 7 gennaio

StampaNon ci stanno i genitori No Dad alla decisione della Regione Campania di far slittare la ripresa della scuola. E cosi il 7 gennaio, data in cui sarebbe dovuta riprendere la didattica in presenza ...

TREVISO - Il 7 gennaio a scuola ci andranno lo stesso. Anche se il Governo e Zaia non li vogliono. Non entreranno in aula ma si incontreranno sul portone di ingresso dei loro istituti per poi sfilare ...StampaNon ci stanno i genitori No Dad alla decisione della Regione Campania di far slittare la ripresa della scuola. E cosi il 7 gennaio, data in cui sarebbe dovuta riprendere la didattica in presenza ...