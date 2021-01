Scuola | slitta l’apertura Si riparte l’11 gennaio

(Di martedì 5 gennaio 2021) Cambio di programma. Gli studenti delle superiori non torneranno in classe prima di lunedì 11. Lo ha deciso in tarda notte il governo dopo un duro confronto in consiglio dei ministri, accogliendo così le istanze di governatori, presidi scolastici e sindacati di categoria. Leggi anche:, confermato il rientro il 7. No di presidi e sindacati: “Un azzardo” Il confronto Alla riunione è scontro tra i ministri Pd, Italia Viva e Movimento 5 Stelle sulla riapertura delle scuole. Il capodelegazione del Pd Dario Franceschini, appoggiato dai “rigoristi”, era favorevole a un rientro in classe dopo il 15. Fermamente contrari M5S e Iv. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, parla di “fallimento”. Il rinvio è segno di “caos inaccettabile” secondo le ministre di Italia Viva. Il compromesso Dopo tre ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Cambio di programma. Gli studenti delle superiori non torneranno in classe prima di lunedì 11 gennaio. Lo ha deciso in tarda notte il governo dopo un duro confronto in consiglio dei ministri, accoglie ...