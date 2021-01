Scrittori | Michel Morpurgo nella bufera | elimina commedia di Shakespeare perchè antisemita

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) Londra, 5 gen. – (Adnkronos) – “Il mercante di Venezia” non merita di essere citato in un libro per bambini dedicato alle opere di Williamper i suoi contenuti “antisemiti”. La pensa così Michael, 77 anni, uno dei più noti e prolifici autori inglesi per ragazzi. Anzi, non lo penserebbe più dopo le polemiche suscitate dalla sua decisione anticipata dal “Sunday Times”. L’autore di fortunati romanzi come “War Horse”, “Il ragazzo che non uccise Hitler” e “Il regno di Kensuke” ha smentito, infatti, al “Guardian” di essersi rifiutato di includere il capolavoro teatrale in una prossima antologia scolastica dia causa del suo antisemitismo che potrebbe risultare “troppo crudo” per i bambini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.