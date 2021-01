Rientro a scuola | a Massa Carrara più bus e tutor anti assembramenti

lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - lucfontana : Rientro a scuola, la Babele delle Regioni (via @Corriere) - ricpuglisi : TG1: 'il rientro a scuola INCOMBE.' Ma bastaaaaaaaaaa - mapoft7 : giorno 11 rientro a scuola in presenza - emicranya : @carmelo_bosco_ sfido a trovare qualcuno che non sia esaurito ed esausto. Anche provando a rispettare le norme non… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola

“Il Piano dei Trasporti, in vista del rientro a scuola è pronto e sarà messo in atto per garantire la sicurezza dei cittadini e il necessario adeguamento dell’offerta di trasporto pubblico. Un ...In vista del rientro nelle scuole il prossimo 7 gennaio quello che è mancato, in Abruzzo e in Molise, è la cabina di regia con i referenti deputati a decidere come gli assessori regionali ai Trasporti ...