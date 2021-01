Pelagotti | “Niente è perso | noi al livello di Ternana e Bari Addio Di Piazza e critiche | vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di martedì 5 gennaio 2021) "Il Palermo sta bene. Siamo motivati e pronti per iniziare al meglio il 2021".Parola di Alberto. Diversi sono stati i temi trattati dal portiere del Palermo, intervistato ai microfoni de 'La Repubblica-Palermo': dal momento della sua squadra, che sabato pomeriggio sfiderà la Cavese in trasferta, all'di Tony Di. Ma non solo..."Abbiamo recuperato subito la condizione e gli allenamenti di questi giorni sono serviti per rodare il lavoro con il pallone. Cosa mi trasmette la squadra in questi primi giorni di allenamenti? Sicurezza: vedo ragazzi molto determinati, con tanta voglia di riscatto per l’anno che è passato. Ci è stata tolta la possibilità di festeggiare la promozione con i tifosi, poi è arrivato il coronavirus, ma tutto quello che è successo ci ha unito ancora di più. Siamo pronti a raccogliere i frutti dei ...