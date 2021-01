Non sarà accusato nessuno per il ferimento di Jacob Blake (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un procuratore a Kenosha, in Wisconsin, non ha presentato accuse nei confronti di Rusten Sheskey, il poliziotto bianco che ad agosto sparò sette colpi contro Jacob Blake, un uomo afroamericano, colpendolo alle spalle e lasciandolo paralizzato dalla vita in giù. Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un procuratore a Kenosha, in Wisconsin, non ha presentato accuse nei confronti di Rusten Sheskey, il poliziotto bianco che ad agosto sparò sette colpi contro, un uomo afroamericano, colpendolo alle spalle e lasciandolo paralizzato dalla vita in giù.

