Nainggolan | «A vincere con i più forti non mi diverto | nemmeno ai videogiochi»

(Di martedì 5 gennaio 2021) Molto bella l’intervista a Radjasul Corriere dello Sport. Anche perché si intravede chiaramente un personaggio diverso, a tratti sorprendente. Il centrocampista del Cagliari parla del lavoro dei giocatori in epoca pandemica quasi come di una missione. «Quest’anno in campo stiamo difendendo molto più che un risultato: stiamo difendendo il campionato dal virus. Perché il Covid prima ha ucciso il calcio, poi le vite di tutti noi, e alla fine ha ucciso il mondo». Sa bene di cosa parla. Lui il Covid lo ha avuto. «E sono stato fortunato. Ne sono uscito in soli dieci giorni». Nessun sintomo per tutta la durata della malattia. Ma resta preoccupato. Spiega da cosa. «Sono preoccupato per gli effetti della crisi. Per tutti quelli che hanno avuto il lavoro e le attività distrutte. E poi ovviamente per gli altri. Per gli anziani, per i più deboli, per chi si ammala e ...