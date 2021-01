Messa Epifania mercoledì 6 gennaio in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di martedì 5 gennaio 2021) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa dell’Epifania nella giornata di mercoledì 6 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 9:50, verrà celebrata la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 10 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del programma ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santadell’nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 9:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 10 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del...

MuredduGiovanni : RT @messainlatino: #MiL S. Messa per l'Epifania a Verona; per il post di #Messainlatino cliccare su: - 50kasteriski : Io chiusa in casa da mesi, mio padre va a messa di domenica e pure adesso per l'epifania. Mi sono incazzata abbestia. - CultEvent_tweet : RT @Agenzia_Ansa: Il #Papa non celebrerà i #battesimi domenica 10 gennaio, a causa delle restrizioni anti-covid. Confermata invece la celeb… - messainlatino : #MiL S. Messa per l'Epifania a Verona; per il post di #Messainlatino cliccare su: - ParrocchiaSs : AVVISO : MARTEDÌ 5 GENNAIO 2021 ORE 18:00 SANTA MESSA PREFESTIVA - CHIESA DI SAN NICOLA EPIFANIA DEL SIGNORE -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Epifania A Palermo, alla Messa dell'Epifania saranno usate 14 lingue Vatican News Serie D/I: Licata – Santa Maria nel big match dell’Epifania

Si torna in campo in Serie D ed è subito una partita di cartello per la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi, infatti, saranno ospiti del Licata, una società dai trascorsi storici importanti. Nei g ...

Vaccino in Vaticano, il direttore del Fondo Sanitario: «Prima infermieri e medici, poi gli altri»

Papa Francesco si vaccinerà? L'INTERVISTA Il cardinale Filoni parla del Natale e anticipa il viaggio del Papa... VATICANO Covid, Papa Francesco come la Regina Elisabetta: vaccino Pfizer per... In ques ...

Si torna in campo in Serie D ed è subito una partita di cartello per la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi, infatti, saranno ospiti del Licata, una società dai trascorsi storici importanti. Nei g ...Papa Francesco si vaccinerà? L'INTERVISTA Il cardinale Filoni parla del Natale e anticipa il viaggio del Papa... VATICANO Covid, Papa Francesco come la Regina Elisabetta: vaccino Pfizer per... In ques ...