Lazio, Lotito elogia Fares. “Un gesto di generosità indimenticabile, perfettamente in linea con la nostra filosofia” (Di martedì 5 gennaio 2021) Sincero apprezzamento per il gesto di grande generosità e sensibilità.West Ham, prestito flop per Felipe Anderson: l’ex Lazio vuole lasciare subito il Porto ma Moyes…Così Claudio Lotito, numero uno della Lazio intervenuto in merito al grande gesto di generosità compiuto da Mohamed Fares nei giorni scorsi. Il laterale biancoceleste ha ricevuto una telefonata proprio da parte del patron capitolino, con la quale è stato ringraziato per la donazione elargita in favore del rider napoletano al quale - nelle scorse ore - era stato rubato uno scooter da alcuni malviventi della zona. Ecco le parole con le quali Lotito ha elogiato il suo centrocampista, fautore di uno splendido gesto di ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Sincero apprezzamento per ildi grandee sensibilità.West Ham, prestito flop per Felipe Anderson: l’exvuole lasciare subito il Porto ma Moyes…Così Claudio, numero uno dellaintervenuto in merito al grandedicompiuto da Mohamednei giorni scorsi. Il laterale biancoceleste ha ricevuto una telefonata proprio da parte del patron capitolino, con la quale è stato ringraziato per la donazione elargita in favore del rider napoletano al quale - nelle scorse ore - era stato rubato uno scooter da alcuni malviventi della zona. Ecco le parole con le qualihato il suo centrocampista, fautore di uno splendidodi ...

CorSport : #Lotito su #Fares: 'Autore di un grande gesto in stile #Lazio' ?? - thebrightside0 : #modellonapoli?? Raccolti a #Napoli in poche ore 12.000€ a favore dei #raider scippato del motorino! Partecipa alla… - Mediagol : #Lazio, Lotito elogia Fares. 'Un gesto di generosità indimenticabile, perfettamente in linea con la nostra filosofi… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Lotito su #Fares: 'Autore di un grande gesto in stile #Lazio' ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Donazione per il rider rapinato, il Presidente Lotito chiama Fares: 'Un grande gesto di generosità, nello stile… -