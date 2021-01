Il tragico presentimento | una vita strappata all’improvviso

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Loredana Briganti se n’è andata, la malattia in pochi giorni l’ha portata via dai suoi affetti, dal suo lavoro. loredana brigantiLa giovanespezzata da una malattia che no ha dato nemmeno il tempo di ragionare, di comprendere cosa stesse davvero accadendo, di salutare, le persone care, di immaginare di dover lasciare questo mondo. Una tragedia immensa, quella che ha colpito la giovane avvocatessa Loredana Briganti, 45enne, professionista nota tra le Marche e l’Abruzzo, conosciuta per le spiccate doti professionali e per quelle umane. Una perdita che ha colpito l’intera comunità. La malattia improvvisa, una leucemia fulminante che l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari e dal suo amato lavoro. Un post sui social in cui parlava di un finale di anno terribile, per la scoperta della malattia probabilmente, senza ...