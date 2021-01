Dayane Mello suggerisce ad Adua Del Vesco di fare una liposuzione, ma sul web scoppia la polemica (Di martedì 5 gennaio 2021) Dayane Mello torna a far parlare – o meglio, discutere – di sé dopo aver consigliato alla sua amica Adua Del Vesco di ricorrere ad un intervento di chirurgia estetica per rimuovere il grasso. L’episodio è accaduto poco prima della puntata di ieri sera e Dayane indicava ad Adua le zone critiche su cui, secondo la modella brasiliana, l’attrice dovrebbe intervenire con la liposuzione. Anche Giacomo Urtis ha consigliato la chirurgia estetica ad Adua per rimuovere le occhiaie. “Dovresti togliere un po’ di grasso qui. Dovresti essere come me. In quella foto con Giuliano stavi molto bene”, ha spiegato Dayane. “In quella foto stavo male, soffrivo di anoressia”, ha replicato Adua. I toni della conversazione si ... Leggi su trendit (Di martedì 5 gennaio 2021)torna a far parlare – o meglio, discutere – di sé dopo aver consigliato alla sua amicaDeldi ricorrere ad un intervento di chirurgia estetica per rimuovere il grasso. L’episodio è accaduto poco prima della puntata di ieri sera eindicava adle zone critiche su cui, secondo la modella brasiliana, l’attrice dovrebbe intervenire con la. Anche Giacomo Urtis ha consigliato la chirurgia estetica adper rimuovere le occhiaie. “Dovresti togliere un po’ di grasso qui. Dovresti essere come me. In quella foto con Giuliano stavi molto bene”, ha spiegato. “In quella foto stavo male, soffrivo di anoressia”, ha replicato. I toni della conversazione si ...

trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - pocaontas883 : Non avete valorizzato neanche una volta questa ragazza stupenda di nome Dayane Mello ??.... @alfosignorini… - NiccMattiAlEmma : RT @norabbeauty: “Tommaso Zorzi? Non credo abbia molta influenza sui social” Alfonso, noi intanto ieri sera abbiamo fatto il c*lo al tuo #… -