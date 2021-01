Paolo Fox, oroscopo 2021 Vergine: "Risolvete i vostri problemi prima di Dicembre" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Per Paolo Fox, l'oroscopo 2021 della Vergine consolida quanto già di positivo ha portato l'anno appena passato: attenzione a Dicembre, però, con l'entrata di Giove in opposizione al segno. Paolo Fox ha rivelato che l'oroscopo 2021 della Vergine sarà ancora una volta un anno importante: infatti, secondo l'astrologo questo segno è stato uno dei protagonisti del 2020 e l'anno seguente potrebbe consolidare i traguardi raggiunti dai nativi del segno. Durante l'episodio di Domenica In, Paolo Fox ha consigliato ai nati sotto il segno della Vergine di: "consolidare ciò che hanno creato di buono nel 2020. Non tutti hanno concluso l'anno appena passato in maniera deficitaria, anzi, ci sono stati alcuni segni che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) PerFox, l'dellaconsolida quanto già di positivo ha portato l'anno appena passato: attenzione a, però, con l'entrata di Giove in opposizione al segno.Fox ha rivelato che l'dellasarà ancora una volta un anno importante: infatti, secondo l'astrologo questo segno è stato uno dei protagonisti del 2020 e l'anno seguente potrebbe consolidare i traguardi raggiunti dai nativi del segno. Durante l'episodio di Domenica In,Fox ha consigliato ai nati sotto il segno delladi: "consolidare ciò che hanno creato di buono nel 2020. Non tutti hanno concluso l'anno appena passato in maniera deficitaria, anzi, ci sono stati alcuni segni che ...

