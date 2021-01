Microsoft Flight Simulator sarà il 'simulatore più accurato possibile', un nuovo trailer introduce la neve (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'anno scorso ha visto il ritorno di un grande gioco, Microsoft Flight Simulator. L'edizione 2020 è arrivata dopo un lunghissimo periodo di pausa per il franchise e sembra aver registrato un incredibile successo su PC. Coloro i quali hanno potuto contare su un buon PC per alimentare il gioco sono rimasti piuttosto sbalorditi dal livello di dettaglio presente, che ora, tra l'altro è possibile sperimentare anche in VR, ma recentemente è stato aggiunto un nuovo dettaglio per rendere il gioco ancora più realistico. Durante le vacanze, è stato aggiunto qualcosa che ha reso il gioco più 'candido', ovvero la neve. Il team di sviluppo ha pubblicato inoltre un nuovo video, che potete vedere in calce a questa notizia e che mostra il nuovo effetto. Come la ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'anno scorso ha visto il ritorno di un grande gioco,. L'edizione 2020 è arrivata dopo un lunghissimo periodo di pausa per il franchise e sembra aver registrato un incredibile successo su PC. Coloro i quali hanno potuto contare su un buon PC per alimentare il gioco sono rimasti piuttosto sbalorditi dal livello di dettaglio presente, che ora, tra l'altro èsperimentare anche in VR, ma recentemente è stato aggiunto undettaglio per rendere il gioco ancora più realistico. Durante le vacanze, è stato aggiunto qualcosa che ha reso il gioco più 'candido', ovvero la. Il team di sviluppo ha pubblicato inoltre unvideo, che potete vedere in calce a questa notizia e che mostra ileffetto. Come la ...

