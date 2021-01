Mauro Suma: “Milan fortunato? Non è cosi. Sul calciomercato…” | News (Di lunedì 4 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Il giornalista Mauro Suma, intervenuto ai microfoni di Tutti convocati, ha parlato del gran momento del Milan Mauro Suma: “Milan fortunato? Non è cosi. Sul calciomercato…” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 4 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Tutti convocati, ha parlato del gran momento del: “? Non è. SulPianeta

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Suma Mauro Suma: “Milan fortunato? Non è cosi. Sul calciomercato…” | News Pianeta Milan Gotti: “Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Pussetto? Siamo preoccupati, sta male”

Abbiamo sbagliato cose che di solito non sbagliamo. Poi ancora sul match: “Abbiamo sbagliato tanto, abbiamo commesso errori tecnici e abbiamo sbagliato cose che di solito facciamo molto meglio. Staser ...

Suma: "Milan a oggi è più squadra di Inter e Juventus"

Il giornalista di Milan Tv Mauro Suma è intervenuto ai microfoni di Radio 24 dove si è soffermato sulla gara dei rossoneri contro la Juventus: "Il Milan fortunato? Ha avuto ...

