L'inquinamento atmosferico non contribuisce alla diffusione del coronavirus (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – "Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Covid-19". È quanto risulta da uno studio congiunto tra Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Arpa Lombardia, ora pubblicato su Environmental Research.

