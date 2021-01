La scuola non è tra i primi luoghi di contagio, dice l'Iss (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "La percentuale dei focolai in ambito scolastico si è mantenuta sempre bassa e le scuole non rappresentano i primi tre contesti di trasmissione in Italia, che sono nell'ordine il contesto familiare/domiciliare, sanitario assistenziale e lavorativo". È quanto rileva l'Iss nel Rapporto "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Sars-Cov-2: la situazione in Italia". "A metà ottobre - sottolinea il documento - ad un mese dalla riapertura delle scuole, la percentuale dei focolai in cui la trasmissione poteva essere avvenuta in ambito scolastico era intorno al 3,7% del totale, valore che poi si è progressivamente ridotto". Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - "La percentuale dei focolai in ambito scolastico si è mantenuta sempre bassa e le scuole non rappresentano itre contesti di trasmissione in Italia, che sono nell'ordine il contesto familiare/domiciliare, sanitario assistenziale e lavorativo". È quanto rileva l'Iss nel Rapporto "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Sars-Cov-2: la situazione in Italia". "A metà ottobre - sottolinea il documento - ad un mese dalla riapertura delle scuole, la percentuale dei focolai in cui la trasmissione poteva essere avvenuta in ambito scolastico era intorno al 3,7% del totale, valore che poi si è progressivamente ridotto".

Il Governo è al lavoro per decidere le sorti dell’Italia nei prossimi giorni. L’ipotesi è quella di un Consiglio dei ministri che si svolgerà stasera alle 21. Il tasso di positività intanto si attesta ...

Le scuole superiori in Veneto non riapriranno almeno fino al 31 gennaio. Con un'ordinanza il governatore Luca Zaia ha prorogato fino a fine mese la didattica a distanza, facendo slittare la riapertura ...

