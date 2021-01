Incidente mortale, auto si scontra con un Tir: perdono la vita tre braccianti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Terribile Incidente mortale avvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano, con un bilancio di tre vittime. Le vittime sono tre braccianti agricoli a bordo della stessa auto, stavano rientrando a… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Terribileavvenuto sulla provinciale 26 Pachino-Rosolini, nel Siracusano, con un bilancio di tre vittime. Le vittime sono treagricoli a bordo della stessa, stavano rientrando a… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

