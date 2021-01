GFVip | la mamma di Carlo Beretta pubblica uno scatto del figlio con l’ex Dayane Mello

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulia De Lellis, in questi giorni, è finita nuovamente al centro del gossip per aver indossato delle pellicce (probabilmente vere) e per essere andata in vacanza in Svizzera, nonostante la pandemia. Tuttavia, la ragazza, anche se indirettamente, questa volta è stata protagonista di un altro chiacchiericcio, vediamo quale. LA STORIA DI GIULIA DE LELLIS E L'articolo