Flash Player addio | adesso è ora di rimuoverlo | ecco come

Il 1 gennaio 2021 Adobe ha terminato il supporto al modulo che ha fatto la storia di internet Adobe non supporta più Flash Player che adesso diventa una mina vagante nelle mani degli hacker, più di quanto lo sia stato in passato

Come rimuovere definitivamente Flash Player da Windows e Mac e vivere sereni

Flash Player è sempre stata la porta di accesso per molti attacchi malware. Ora che Adobe l'ha abbandonato, Flash rischia di essere un unitile pericolo che la stessa Adobe consiglia di rimuovere rapid ...

